Суд во Франции выпустил Жеваго под залог в 1 млн евро до слушания по делу об экстрадиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Французский суд принял решение освободить экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго под залог в 1 млн евро в преддверии слушаний по делу об экстрадиции в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Суд в Шамбери на востоке Франции согласился освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро (1,05 миллиона долларов).
Суд добавил, что Жеваго, который не может покинуть Францию, должен передать властям свои два паспорта, отмечаться в местной полиции три раза в неделю и отвечать на судебные вызовы.
Дополнение
Ранее французский суд перенес на 19 января слушание по вопросу об экстрадиции экс-нардепа Константина Жеваго в Украину.
В 2021 году экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Жеваго объявили в международный розыск.
Позже суд его заочно арестовал.
Как писал УНН, французские правоохранители задержали экснардепа, акционера банка АО “Банк “Финансы и Кредит” Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.
Французский суд вынес решение об экстрадиционном аресте украинского экс-нардепа Константина Жеваго.
Он будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.