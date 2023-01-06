Суд во Франции выпустил Жеваго под залог в 1 млн евро до слушания по делу об экстрадиции

Суд в Шамбери на востоке Франции согласился освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро (1,05 миллиона долларов).

Суд добавил, что Жеваго, который не может покинуть Францию, должен передать властям свои два паспорта, отмечаться в местной полиции три раза в неделю и отвечать на судебные вызовы.

Дополнение

Ранее французский суд перенес на 19 января слушание по вопросу об экстрадиции экс-нардепа Константина Жеваго в Украину.

В 2021 году экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Жеваго объявили в международный розыск.

Позже суд его заочно арестовал.

Как писал УНН, французские правоохранители задержали экснардепа, акционера банка АО “Банк “Финансы и Кредит” Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.

Французский суд вынес решение об экстрадиционном аресте украинского экс-нардепа Константина Жеваго.

Он будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.