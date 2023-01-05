Суд во Франции перенес слушание об экстрадиции Жеваго в Украину на 19 января
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Французский суд перенес на 19 января слушание по вопросу об экстрадиции экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
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«И его адвокаты, и прокурор в четверг заявили суду, что им нужно больше времени, чтобы подготовиться к самому слушанию об экстрадиции, которое судьи приняли, назначив новую дату 19 января», - говориться в сообщении.
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В 2021 году экс-нардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Жеваго объявили в международный розыск.
Позже суд его заочно арестовал.
Как писал УНН, французские правоохранители задержали экснардепа, акционера банка АО “Банк “Финансы и Кредит” Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.
Французский суд вынес решение об экстрадиционном аресте украинского экс-нардепа Константина Жеваго.
Он будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.