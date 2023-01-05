Суд у Франції переніс слухання про екстрадицію Жеваго до України на 19 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Французький суд переніс на 19 січня слухання з питання про екстрадицію екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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«І його адвокати, і прокурор у четвер заявили суду, що їм потрібно більше часу, щоб підготуватися до самого слухання про екстрадицію, що судді прийняли, призначивши нову дату 19 січня», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У 2021 році екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Жеваго оголосили у міжнародний розшук.
Пізніше суд його заочно заарештував.
Як писав УНН, французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.
Французький суд виніс рішення про екстрадиційний арешт українського екснардепа Костянтина Жеваго.
Він перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України щодо його видачі.