Суд у Франції переніс слухання про екстрадицію Жеваго до України на 19 січня

Цитата

«І його адвокати, і прокурор у четвер заявили суду, що їм потрібно більше часу, щоб підготуватися до самого слухання про екстрадицію, що судді прийняли, призначивши нову дату 19 січня», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У 2021 році екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Жеваго оголосили у міжнародний розшук.

Пізніше суд його заочно заарештував.

Як писав УНН, французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.



Французький суд виніс рішення про екстрадиційний арешт українського екснардепа Костянтина Жеваго.



Він перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України щодо його видачі.