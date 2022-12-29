Экс-нардепа Жеваго отправили под экстрадиционный арест
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Французский суд вынес решение об экстрадиционном аресте украинского экс-нардепа Константина Жеваго. Об этом УНН сообщили в Государственном бюро расследований.
Детали
На вопрос принял ли французский суд решение об экстрадиционном аресте экс-нардепа Константина Жеваго в пресс-службе Государственного бюро расследований ответили: “да”.
Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.
Дополнение
В 2021 году экснардепа Жеваго объявили в международный розыск.
Позже суд его заочно арестовал.
Как писал УНН, французские правоохранители задержали экснардепа, акционера банка АО “Банк “Финансы и Кредит” Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.