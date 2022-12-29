Экс-нардепа Жеваго отправили под экстрадиционный арест

Детали

На вопрос принял ли французский суд решение об экстрадиционном аресте экс-нардепа Константина Жеваго в пресс-службе Государственного бюро расследований ответили: “да”.

Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.

Дополнение

В 2021 году экснардепа Жеваго объявили в международный розыск.

Позже суд его заочно арестовал.

Как писал УНН, французские правоохранители задержали экснардепа, акционера банка АО “Банк “Финансы и Кредит” Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.