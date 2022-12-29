Екснардепа Жеваго відправили під екстрадиційний арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Французький суд виніс рішення про екстрадиційний арешт українського екснардепа Костянтина Жеваго. Про це УНН повідомили в Державному бюро розслідувань.
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На запитання чи французький суд ухвалив рішення про екстрадиційний арешт екснардепа Костянтина Жеваго у пресслужбі Державного бюро розслідувань відповіли: “так”.
Бізнесмен перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України про його видачу.
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У 2021 році екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук.
Згодом суд його заочно заарештував.
Як писав УНН, французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.