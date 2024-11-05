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Делегация Совета Европы и ЕС приехала с мониторингом по нацменьшинствам на Закарпатье: что проверяют

Делегация Совета Европы и ЕС приехала с мониторингом по нацменьшинствам на Закарпатье: что проверяют

Киев  •  УНН

10:02 • 5276 просмотра

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Представители Совета Европы и ЕС проводят мониторинговый визит на Закарпатье по правам нацменьшинств. Делегация оценивает доступ к образованию и внедрение законодательства для национальных сообществ региона.

Представители Совета Европы и ЕС проводят мониторинговый визит на Закарпатье по правам нацменьшинств, оценивая в частности доступ к образованию, сообщил во вторник и.о. главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий в Telegram, пишет УНН.

На Закарпатье с мониторинговым визитом находятся представители Совета Европы, директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению, Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, народные депутаты. Их цель - оценить ситуацию, потребности национальных меньшинств, в частности ромов, доступ к качественному образованию на языках нацсообществ

- написал Билецкий.

По его словам, в рамках встречи с делегацией обсудили актуальные вопросы вместе с представителями различных нацменьшинств Закарпатья.

"Следует отметить, что ситуация в сфере межнациональных отношений в крае стабильная и контролируемая. (...) Этот визит важен, поскольку позволяет объективно проанализировать эффективность внедрения Закона Украины "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", Стратегии содействия реализации прав и возможностей лиц, принадлежащих к ромскому национальному меньшинству, в украинском обществе на период до 2030 года и Государственной целевой программы "Единство в разнообразии" на период до 2034 года. В то же время обеспечение прав человека, в том числе и представителей нацменьшинств, - одно из условий вступления Украины в ЕС", - сообщил Билецкий.

Делегация, по его словам, проведет ряд встреч в разных уголках Закарпатья, посетит учебные заведения, где учатся нацменьшинства, места компактного проживания ромов и тому подобное. "Ожидаем результатов мониторинга, чтобы учесть их в дальнейшем", - указал Билецкий.

Справочно

По информации из открытых источников, в Закарпатской области проживают представители более 100 национальностей. Согласно переписи населения 2001 года, здесь насчитывалось 1010,1 тыс. украинцев (80,5 процента), 151,5 тыс. венгров (12,1 процента), 32,1 тыс. румын (2,6 процента), 31,0 тыс. русских (2,5 процента), 14,0 тыс. ромов (1,1 процента), 5,6 тыс. словаков (0,5 процента), 3,5 тыс. немцев (0,3 процента), а также 1540 белорусов, 565 евреев, 518 поляков, 490 армян и другие.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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