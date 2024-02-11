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Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго

Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго

Киев  •  УНН

11 февраль 2024, 16:45  •  10932 просмотра

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Министерство энергетики Украины сообщает, что сейчас дефицита электроэнергии нет, поскольку внутренняя генерация достаточна для удовлетворения спроса, а 10 тепловых блоков остаются в резерве, а также планируется определенный импорт и экспорт электроэнергии.

Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго

В энергосистеме Украины по состоянию на 11 февраля дефицит электроэнергии не фиксируется. В резерве 10 блоков тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости. Об этом сообщает Министерство энергетики, пишет УНН.

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. В резерве 10 блоков тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

В Харькове восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных после атаки дронов, которая произошла накануне. Также в Донецкой области энергетики запитали все угледобывающие предприятия, которые обесточивались из-за обстрелов за прошедшие сутки.В Харьковской области сегодня утром в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия электропередачи. Из-за этого обесточилась подстанция 110 кВ, а также бытовые потребители. В районе ведутся боевые действия.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1300 МВт*ч. Также предполагается экспорт - 2700 МВт*ч.

Напомним,

Ночью на 11 февраля силами ПВО было уничтожено 40 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Дефіциту електроенергії немає, у резерві 10 блоків теплової генерації - Міненерго
No shortage of electricity, 10 thermal generation units in reserve - Ministry of Energy
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Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает, что сейчас дефицита электроэнергии нет, поскольку внутренняя генерация достаточна для удовлетворения спроса, а 10 тепловых блоков остаются в резерве, а также планируется определенный импорт и экспорт электроэнергии.

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