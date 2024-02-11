Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщает, что сейчас дефицита электроэнергии нет, поскольку внутренняя генерация достаточна для удовлетворения спроса, а 10 тепловых блоков остаются в резерве, а также планируется определенный импорт и экспорт электроэнергии.
Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго
В энергосистеме Украины по состоянию на 11 февраля дефицит электроэнергии не фиксируется. В резерве 10 блоков тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости. Об этом сообщает Министерство энергетики, пишет УНН.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. В резерве 10 блоков тепловой генерации, которые будут задействованы в случае необходимости,
Детали
Отмечается, что ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ
В Харькове восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных после атаки дронов, которая произошла накануне. Также в Донецкой области энергетики запитали все угледобывающие предприятия, которые обесточивались из-за обстрелов за прошедшие сутки.В Харьковской области сегодня утром в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия электропередачи. Из-за этого обесточилась подстанция 110 кВ, а также бытовые потребители. В районе ведутся боевые действия.
ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1300 МВт*ч. Также предполагается экспорт - 2700 МВт*ч.
Напомним,
Ночью на 11 февраля силами ПВО было уничтожено 40 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Дефицита электроэнергии нет, в резерве 10 блоков тепловой генерации - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что сейчас дефицита электроэнергии нет, поскольку внутренняя генерация достаточна для удовлетворения спроса, а 10 тепловых блоков остаются в резерве, а также планируется определенный импорт и экспорт электроэнергии.
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