Дефіциту електроенергії немає, у резерві 10 блоків теплової генерації - Міненерго
Київ • УНН
Міністерство енергетики України повідомляє, що наразі дефіциту електроенергії немає, оскільки внутрішня генерація достатня для задоволення попиту, а 10 теплових блоків залишаються в резерві, а також планується певний імпорт та експорт електроенергії.
Дефіциту електроенергії немає, у резерві 10 блоків теплової генерації - Міненерго
В енергосистемі України станом на 11 лютого дефіцит електроенергії не фіксується. У резерві 10 блоків теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби. Про це повідомляє Міністерство енергетики, пише УНН.
Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Власної генерації достатньо для покриття потреб усіх споживачів. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. У резерві 10 блоків теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби,
Деталі
Зазначається, що ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
У Харкові відновлено електропостачання споживачам, відключеним після атаки дронів, яка сталася напередодні. Також на Донеччині енергетики заживили всі вуглевидобувні підприємства, які знеструмлювались через обстріли минулої доби.У Харківській області сьогодні вранці внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі. У районі ведуться бойові дії.
ІМПОРТ/ ЕКСПОРТ
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1300 МВт*год. Також передбачається експорт – 2700 МВт*год.
Нагадаємо
Уночі на 11 лютого силами ППО було знищено 40 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).