Дефицита электричества нет, однако украинцев призывают экономить свет
Киев • УНН
В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, но Минэнерго призывает экономить в часы пик.
В Украине дефицита электроэнергии нет, однако из-за высокого потребления Минэнерго призывает к экономному использованию электроэнергии в пиковые часы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство энергетики.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме не наблюдается. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также на текущие сутки планируется импорт электроэнергии
Сообщается, что система сбалансирована.
"Графики отключений электроэнергии не применяются. Однако потребление остается на высоком уровне", - отмечается в сообщении.
Поэтому Минэнерго напомнило, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов).
"Министерство энергетики призывает потребителей к экономному потреблению электроэнергии", - информирует министерство.
Дополнение
В результате массированной атаки армии рф сегодня утром повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано, из-за непогоды обесточен 131 населенный пункт.
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В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, но Минэнерго призывает экономить в часы пик.
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