Дефіциту електрики немає, однак українців закликають економити світло

В Україні дефіциту електроенергії немає, проте через високе споживання Міненерго закликає до економного використання електроенергії у пікові години. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство енергетики.

Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також на поточну добу планується імпорт електроенергії - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що система збалансована.

"Графіки відключень електроенергії не застосовуються. Однак споживання залишається на високому рівні", - зазначається в повідомленні.

Тому Міненерго нагадало, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години).

"Міністерство енергетики закликає споживачів до економного споживання електроенергії", - інформує міністерствл.

Доповнення

Внаслідок масованої атаки армії рф сьогодні вранці пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано, через негоду знеструмлено 131 населений пункт.