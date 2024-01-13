Дефіциту електрики немає, однак українців закликають економити світло
Київ • УНН
В Україні дефіциту електроенергії не спостерігається, але Міненерго закликає економити в години пік.
В Україні дефіциту електроенергії немає, проте через високе споживання Міненерго закликає до економного використання електроенергії у пікові години. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство енергетики.
Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також на поточну добу планується імпорт електроенергії
Повідомляється, що система збалансована.
"Графіки відключень електроенергії не застосовуються. Однак споживання залишається на високому рівні", - зазначається в повідомленні.
Тому Міненерго нагадало, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години).
"Міністерство енергетики закликає споживачів до економного споживання електроенергії", - інформує міністерствл.
Доповнення
Внаслідок масованої атаки армії рф сьогодні вранці пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано, через негоду знеструмлено 131 населений пункт.