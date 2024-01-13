Під час масованої атаки рф енергетична інфраструктура не була пошкоджена, через негоду без світла 131 населений пункт - Міненерго
Київ • УНН
Російська масована атака не завдала шкоди енергетиці. Через негоду в Україні знеструмлено 131 населений пункт
Внаслідок масованої атаки армії рф сьогодні вранці пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано, через негоду знеструмлено 131 населений пункт. Про це у суботу повідомили в Міненерго, пише УНН.
Внаслідок масованого ворожого обстрілу пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано
Знеструмлення
На Дніпропетровщині через негоду, яка пошкодила повітряні лінії обленерго, без світла залишається 41 населений пункт, загалом – понад 3,3 тисячі споживачів.
У Кіровоградській області після стихії залишаються знеструмленими 38 населених пунктів, це понад 2,6 тисячі абонентів. За ніч енергетики заживили понад 300 споживачів.
А в Запорізькій області через метеоумови знеструмлювалися 15 населених пунктів – це понад 2000 споживачів. На ранок відновлено подачу електроенергії до майже 2000 споживачів у 9 населених пунктах. Залишаються без світла 15 населених пунктів.
Тим часом на Миколаївщині залишаються відключеними через негоду 23 населені пункти – це понад 1400 побутових та 128 юридичних абонентів.
На Хмельниччині станом на 9-у ранку через негоду знеструмлені 14 населених пунктів – це понад 2000 точок обліку.
Через ворожі обстріли на Миколаївщині було пошкоджено будинки та лінії електромережі13.01.24, 11:16 • 35567 переглядiв