Во время массированной атаки рф энергетическая инфраструктура не была повреждена, из-за непогоды без света 131 населенный пункт - Минэнерго

В результате массированной атаки армии рф сегодня утром повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано, из-за непогоды обесточен 131 населенный пункт. Об этом в субботу сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

В результате массированного вражеского обстрела повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано - говорится в сообщении Минэнерго.

Обесточивание

На Днепропетровщине из-за непогоды, которая повредила воздушные линии облэнерго, без света остается 41 населенный пункт, в целом - более 3,3 тысячи потребителей.

В Кировоградской области после стихии остаются обесточенными 38 населенных пунктов, это более 2,6 тысячи абонентов. За ночь энергетики запитали более 300 потребителей.

А в Запорожской области из-за метеоусловий обесточивались 15 населенных пунктов - это более 2000 потребителей. На утро восстановлена подача электроэнергии почти 2000 потребителей в 9 населенных пунктах. Остаются без света 15 населенных пунктов.

Тем временем на Николаевщине остаются отключенными из-за непогоды 23 населенных пункта - это более 1400 бытовых и 128 юридических абонентов.

В Хмельницкой области по состоянию на 9 утра из-за непогоды обесточены 14 населенных пунктов - это более 2000 точек учета.

Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине были повреждены дома и линии электросети