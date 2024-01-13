Во время массированной атаки рф энергетическая инфраструктура не была повреждена, из-за непогоды без света 131 населенный пункт - Минэнерго
Киев • УНН
Российская массированная атака не нанесла ущерба энергетике. Из-за непогоды в Украине обесточен 131 населенный пункт
В результате массированной атаки армии рф сегодня утром повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано, из-за непогоды обесточен 131 населенный пункт. Об этом в субботу сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
В результате массированного вражеского обстрела повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано
Обесточивание
На Днепропетровщине из-за непогоды, которая повредила воздушные линии облэнерго, без света остается 41 населенный пункт, в целом - более 3,3 тысячи потребителей.
В Кировоградской области после стихии остаются обесточенными 38 населенных пунктов, это более 2,6 тысячи абонентов. За ночь энергетики запитали более 300 потребителей.
А в Запорожской области из-за метеоусловий обесточивались 15 населенных пунктов - это более 2000 потребителей. На утро восстановлена подача электроэнергии почти 2000 потребителей в 9 населенных пунктах. Остаются без света 15 населенных пунктов.
Тем временем на Николаевщине остаются отключенными из-за непогоды 23 населенных пункта - это более 1400 бытовых и 128 юридических абонентов.
В Хмельницкой области по состоянию на 9 утра из-за непогоды обесточены 14 населенных пунктов - это более 2000 точек учета.
Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине были повреждены дома и линии электросети13 январь 2024, 09:16 • 27098 просмотров
Во время массированной атаки рф энергетическая инфраструктура не была повреждена, из-за непогоды без света 131 населенный пункт - Минэнерго
Российская массированная атака не нанесла ущерба энергетике. Из-за непогоды в Украине обесточен 131 населенный пункт
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