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Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине были повреждены дома и линии электросети

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 09:16  •  27040 просмотра

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Российский обстрел повредил дома и линии электропередач в Дмитровке на Николаевщине; жертв и пострадавших нет.

Российские оккупанты вчера обстреляли Дмитровку на Николаевщине. Были повреждены жилые дома и линии электросети. Энергоснабжение в населенных пунктах восстановлено. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Николаевский район. Вчера, 12 января, в 10:59, 14:00 и 22:46 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской громады. В результате чего повреждены жилые дома и линии электросети. Энергоснабжение в населенных пунктах восстановлено. Пострадавших нет

 - написал Ким в Telegram.

По его словам, также вчера, 12 января, в 13:54 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Дополнение

Во время утренней атаки 13 января на Николаевщине была уничтожена одна ракета типа Х-101.

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