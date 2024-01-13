Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине были повреждены дома и линии электросети
Киев • УНН
Российский обстрел повредил дома и линии электропередач в Дмитровке на Николаевщине; жертв и пострадавших нет.
Российские оккупанты вчера обстреляли Дмитровку на Николаевщине. Были повреждены жилые дома и линии электросети. Энергоснабжение в населенных пунктах восстановлено. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Николаевский район. Вчера, 12 января, в 10:59, 14:00 и 22:46 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской громады. В результате чего повреждены жилые дома и линии электросети. Энергоснабжение в населенных пунктах восстановлено. Пострадавших нет
По его словам, также вчера, 12 января, в 13:54 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Дополнение
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