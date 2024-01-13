Через ворожі обстріли на Миколаївщині було пошкоджено будинки та лінії електромережі
Київ • УНН
Російський обстріл пошкодив будинки та лінії електропередач у Дмитрівці на Миколаївщині; жертв і постраждалих немає.
Російські окупанти вчора обстріляли Дмитрівку на Миколаївщині. Було пошкоджено житлові будинки та лінії електромережі. Енергопостачання в населених пунктах відновлено. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Миколаївський район. Учора, 12 січня, о 10:59, 14:00 та 22:46 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінії електромережі. Енергопостачання в населених пунктах відновлено. Постраждалих немає
За його словами, також учора, 12 січня, о 13:54 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Доповнення
Під час ранкової атаки 13 січня на Миколаївщині було знищено одну ракету типу Х-101.