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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 07:39  •  16588 просмотра

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Украина сталкивается с постоянным дефицитом электроэнергии из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии по всей стране с 00:00 до 24:00 и экстренного импорта электроэнергии из соседних стран.

В энергосистеме Украины дефицит сохраняется в течение суток. Лимиты потребления действуют с 00:00 до 24:00. При их превышении вводятся графики почасовых отключений. Гроза обесточила 19 населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Сегодня графики почасовых отключений действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей в течение суток с 00:00 до 24:00", - сообщили в Укрэнерго.

Причина: значительные повреждения объектов энергетической инфраструктуры после 5 массированных российских атак. Продолжаются аварийно-восстановительные работы и плановые ремонты, указали в компании.

"Одновременно, плотная облачность в отдельных регионов мешает солнечным электростанциям работать на максимуме своей мощности в дневные часы", - отметили в НЭК.

Аварийная помощь

Вчера, 23 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 09:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии.

"Сегодня ночью, с 02:00 до 07:00, также применялась аварийная помощь из Польши и Румынии", - говорится в сообщении.

Импорт и экспорт

В течение суток идет импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 15 315 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 350 МВт. Экспорт не происходит.

Обесточивание

Из-за погодных условий на утро обесточены 19 населенных пунктов в Сумской области. По другим причинам без энергопитания -  407 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях. По техническим причинам: есть обесточивание в Запорожской области.

По данным Минэнерго, в результате повреждений на фоне вражеских обстрелов газовых сетей было прекращено газоснабжение 4344 абонентов в Харьковской и 528 потребителей - в Донецкой области. Продолжаются работы.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,29 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ukrenerhoУкрэнерго
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