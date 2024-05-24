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Дефіцит електрики зберігається, графіки відключень діють усю добу - Укренерго

Дефіцит електрики зберігається, графіки відключень діють усю добу - Укренерго

Київ • УНН

 • 112681 перегляди

Україна стикається з постійним дефіцитом електроенергії через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що зумовлює необхідність погодинних графіків відключення електроенергії по всій країні з 00:00 до 24:00 та екстреного імпорту електроенергії з сусідніх країн.

В енергосистемі України дефіцит зберігається протягом доби. Ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00. При їх перевищенні вводяться графіки погодинних відключень. Гроза знеструмила 19 населених пунктів в Сумській області. Про це повідомили в п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Сьогодні графіки погодинних відключень діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом доби з 00:00 до 24:00", - повідомили в Укренерго.

Причина: значні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після 5 масованих російських атак. Тривають аварійно-відновлювальні роботи і планові ремонти, вказали у компанії.

"Одночасно, щільна хмарність в окремих регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години", - зазначили в НЕК.

Аварійна допомога

Вчора, 23 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

"Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, також застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії", - ідеться у повідомленні.

Імпорт та експорт

Протягом доби йде імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 315 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 350 МВт. Експорт не відбувається.

Знеструмлення

Через погодні умови на ранок знеструмлено 19 населених пунктів в Сумській області. З інших причин без енергоживлення -  407 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях. З технічних причин: є знеструмлення в Запорізькій області.

За даними Міненерго, внаслідок пошкоджень на тлі ворожих обстрілів газових мереж було припинено газопостачання 4344 абонентів у Харківській та 528 споживачів – у Донецькій області. Тривають роботи.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,29 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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