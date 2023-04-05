ГБР: проводят обыски в фирмах, которые связывают с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем

ukru
Эксклюзив
12:17 • 23023 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 102573 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130571 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120217 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134211 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116845 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131331 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125329 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109043 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102753 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 136127 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118527 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 121103 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 116788 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 114724 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 213185 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 243792 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 183169 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188987 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224612 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 6337 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 78025 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112034 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120138 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135655 просмотра
Актуальное
ГБР: проводят обыски в фирмах, которые связывают с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем

ГБР: проводят обыски в фирмах, которые связывают с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем

Киев • УНН

 • 968166 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правоохранители проводят обыски в фирмах, которые связывают с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, который, как подозревают, совместно с бывшим главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым создал так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских чиновников. Об этом во время брифинга сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает корреспондент УНН

Детали

Она отметила, что информация о преступной деятельности Сивковича выведена в отдельное уголовное производство. Следствие установило, что через доверенных лиц в Украине Сивкович контролировал ряд фирм и предприятий, которые использовались для прикрытия членов "политического офиса", а также финансирования лиц, которые им способствуют.

Цитата

"Сейчас проходят около 30 обысков на этих предприятиях, фирмах, а также по местам жительства касающихся сопровождения этого процесса лиц. Уже известно об изъятии документов и оружия. Эти 15 фирм имели отношение к риэлторской и финансовой деятельности", - сообщила Сапьян.

Дополнение

В июле 2022 года ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам фсб рф за шпионаж.

В декабре прошлого года бюро проинформировало, что Сивковича будут судить за организацию разгона студенческого Майдана. Как отметили в ГБР, "сейчас он является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами рф".

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.

В рамках расследования установили, что Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы