ГБР: проводят обыски в фирмах, которые связывают с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правоохранители проводят обыски в фирмах, которые связывают с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, который, как подозревают, совместно с бывшим главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым создал так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских чиновников. Об этом во время брифинга сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает корреспондент УНН.
Детали
Она отметила, что информация о преступной деятельности Сивковича выведена в отдельное уголовное производство. Следствие установило, что через доверенных лиц в Украине Сивкович контролировал ряд фирм и предприятий, которые использовались для прикрытия членов "политического офиса", а также финансирования лиц, которые им способствуют.
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"Сейчас проходят около 30 обысков на этих предприятиях, фирмах, а также по местам жительства касающихся сопровождения этого процесса лиц. Уже известно об изъятии документов и оружия. Эти 15 фирм имели отношение к риэлторской и финансовой деятельности", - сообщила Сапьян.
Дополнение
В июле 2022 года ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам фсб рф за шпионаж.
В декабре прошлого года бюро проинформировало, что Сивковича будут судить за организацию разгона студенческого Майдана. Как отметили в ГБР, "сейчас он является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами рф".
Напомним
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.
В рамках расследования установили, что Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются от правосудия в Москве, создали так называемый "политический офис" для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей.