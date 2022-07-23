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Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді - ДБР

Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді - ДБР

Київ • УНН

 • 154125 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам фсб рф за шпигунство, повідомили у ДБР, пише УНН.

Цитата

"Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам фсб рф за шпигунство", - повідомили у бюро.

Деталі

У ДБР вказують, що слідство встановило, що 5-а служба федеральної служби безпеки росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Очолив її начальник 9 («українського») управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники фсб, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора. Залучили фесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році «перебрались» до москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до групи інших громадян України", - зазначили у бюро.

За даними ДБР, "Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам рф відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України".

"Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у москві «політичний офіс», працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України. Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам фсб", - зазначили у ДБР.

Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби фсб Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

Раніше

16 липня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча. Йому повідомлено про підозру.

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