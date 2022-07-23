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Экс-замсекретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене - ГБР

Экс-замсекретаря СНБО Сивковичу сообщили о подозрении в госизмене - ГБР

Киев • УНН

 • 154123 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам фсб рф за шпионаж, сообщили в ГБР, пишет УНН.

Цитата

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам фсб рф за шпионаж", - сообщили в бюро.

Детали

В ГБР указывают, что следствие установило, что 5-я служба федеральной службы безопасности россии создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Возглавил ее начальник 9-го («украинского») управления департамента оперативной информации 5-й службы фсб россии Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники фсб, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора. Привлекли фээсбешники к своей противоправной деятельности и представителей бывшей власти в Украине, которые в 2014 году «перебрались» в Москву, в частности Владимира Сивковича, также в преступную группу входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, который в свою очередь, привлек в группу других граждан Украины", - отметили в бюро.

По данным ГБР, "Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям россии сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины".

"Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве «политический офис», работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины и способных оказывать помощь сотрудникам фсб", - отметили в ГБР.

Владимиру Сивковичу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы фсб Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

Ранее

16 июля Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали бывшего начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича. Ему сообщено о подозрении.

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