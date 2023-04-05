ДБР: проводять обшуки у фірмах, які пов'язують з ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Правоохоронці проводять обшуки у фірмах, які пов'язують з ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який, як підозрюється, спільно з колишнім главою Адміністрації Президента України Андрієм Клюєвим створив так званий "політичний офіс"для контролю за діяльністю впливових українських високопосадовців. Про це під час брифінгу повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає кореспондент УНН.
Деталі
Вона зазначила, що інформація щодо злочинної діяльності Сівковича виведена в окреме кримінальне провадження. Слідство встановило, що через довірених осіб в Україні Сівкович контролював низку фірм та підприємств, які використовувалися для прикриття членів "політичного офісу", а також фінансування осіб що їм сприяють.
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"Наразі відбуваються близько 30 обшуків на цих підприємствах, фірмах, а також за місцями проживання дотичних до супроводження цього процесу осіб. Уже відомо про вилучення документів та зброї. Ці 15 фірм мали відношення до ріелторської та фінансової діяльності", - повідомила Сап'ян.
Доповнення
У липні 2022 року ДБР повідомило про підозру у держзраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам фсб рф за шпигунство.
У грудні минулого року бюро поінформувало, що Сівковича судитимуть за організацію розгону студентського Майдану. Як зазначили у ДБР, "наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами рф".
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.
У межах розслідування встановили, що Сівкович та колишній глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий "політичний офіс" для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців.