Розгін студентів на Майдані: судитимуть ексзаступника секретаря РНБО Сівковича
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило, що колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича судитимуть за організацію розгону студентського Майдану, пише УНН.
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"За матеріалами ДБР до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника секретаря РНБО України за організацію розгону "студентського Майдану", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України.
"З часом Володимир Сивкович став заступником секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу. Уже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави", - повідомили в ДБР.
Як зазначили у бюро, "наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами рф". Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя, додали у ДБР.
"Сівкович, за завданням президента-втікача України та секретаря РНБОУ, "згадав" отримані в КДБ навички вербування та тиску. Через його вказівки у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції дав наказ до насильного розгону мирної акції протесту – "студентського Майдану" в центрі Києва", - повідомили у бюро.
За даними ДБР, "у ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника секретаря РНБОУ було віддано свідомо злочинний наказ". "Він зокрема передбачав залучення спецпідрозділу "Беркут" для застосування сили до мітингувальників. "Зачистка" Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки", - розповіли у ДБР.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.
За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором, та ухвалами слідчого судді відносно вказаної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сівковича, оскільки він втік і переховується на території рф – держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював, додали у бюро.
Доповнення
Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомили про підозру у держзраді.