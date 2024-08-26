«Даже на войне есть правила": в ООН осудили массированный удар рф по Украине

В результате последнего ракетного удара по Украине пострадали гражданские украинцы, что является грубым нарушением всех правил войны. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале, передает УНН.

Детали

Как и миллионы людей в Украине, сегодня утром я провел часы в укрытии из-за продолжающейся волны ударов по Украине со стороны Вооруженных сил Российской Федерации - сказал он.

Шмале отметил, что удары привели к гибели и ранению гражданских лиц, а также нанесли серьезные разрушения гражданской инфраструктуре.

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Недопустимо, что вместо того, чтобы продолжать жизнь, граждане страны вынуждены искать убежища на станциях метро и в других укрытиях. Даже на войне есть правила. Следует уважать международное гуманитарное право. Гражданское население должно быть защищено - подчеркнул он.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 26 августа, армия рф нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». Зафиксировано много повреждений в энергетике.