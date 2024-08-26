«Даже на войне есть правила": в ООН осудили массированный удар рф по Украине
Киев • УНН
Координатор ООН в Украине Матиас Шмале осудил последний ракетный удар РФ, который привел к жертвам среди гражданских. Он отметил необходимость соблюдения международного гуманитарного права и защиты гражданского населения.
В результате последнего ракетного удара по Украине пострадали гражданские украинцы, что является грубым нарушением всех правил войны. Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале, передает УНН.
Детали
Как и миллионы людей в Украине, сегодня утром я провел часы в укрытии из-за продолжающейся волны ударов по Украине со стороны Вооруженных сил Российской Федерации
Шмале отметил, что удары привели к гибели и ранению гражданских лиц, а также нанесли серьезные разрушения гражданской инфраструктуре.
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Недопустимо, что вместо того, чтобы продолжать жизнь, граждане страны вынуждены искать убежища на станциях метро и в других укрытиях. Даже на войне есть правила. Следует уважать международное гуманитарное право. Гражданское население должно быть защищено
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 26 августа, армия рф нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». Зафиксировано много повреждений в энергетике.