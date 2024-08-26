"Навіть на війні є правила": в ООН засудили масований удар рф по Україні

Внаслідок останнього ракетного удару по Україні постраждали цивільні українці, що є грубим порушенням всіх правил війни. Про це заявив координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале, передає УНН.

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Як і мільйони людей в Україні, сьогодні вранці я провів години в укритті через тривалу хвилю ударів по Україні з боку Збройних сил Російської Федерації

Шмале зазначив, що удари призвели до загибелі й поранення цивільних осіб, а також завдали серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.

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Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати життя, громадяни країни змушені шукати прихистку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні є правила. Слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене