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"Навіть на війні є правила": в ООН засудили масований удар рф по Україні

"Навіть на війні є правила": в ООН засудили масований удар рф по Україні

Київ • УНН

 • 35515 перегляди

Координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив останній ракетний удар РФ, який призвів до жертв серед цивільних. Він наголосив на необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення.

Внаслідок останнього ракетного удару по Україні постраждали цивільні українці, що є грубим порушенням всіх правил війни. Про це заявив координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале, передає УНН.

Деталі 

Як і мільйони людей в Україні, сьогодні вранці я провів години в укритті через тривалу хвилю ударів по Україні з боку Збройних сил Російської Федерації

 - сказав він.

Шмале зазначив, що удари призвели до загибелі й поранення цивільних осіб, а також завдали серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.

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Неприпустимо, що замість того, щоб продовжувати життя, громадяни країни змушені шукати прихистку на станціях метро та в інших укриттях. Навіть на війні є правила. Слід поважати міжнародне гуманітарне право. Цивільне населення має бути захищене

- наголосив він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 26 серпня, армія рф завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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