Джо Байден сталкивается с волной критики и давления с требованием отказаться от предвыборной кампании. Возможное решение о выходе из предвыборной гонки обсуждается группой лиц из числа советников президента США.

Пишет УНН со ссылкой на NYT.

Небольшая группа давних помощников и советников Байдена убеждена, что ему придется принять болезненное, но неизбежное, по их мнению, решение отказаться от участия в кампании по переизбранию, сообщили NYT три человека, осведомленные в этом вопросе. Усилия предпринимаются после того, как провальное выступление на дебатах в Атланте две недели назад ввергло кандидатуру Джо Байдена в кризис.

В последние дни группа пыталась придумать, как убедить Джо Байдена отказаться от участия в кампании. Однак опока нет никаких признаков того, что эти разговоры дошли до самого главы Белого дома.

Следует также заметить, что на Байдена давят со всех сторон: Законодатели на Капитолийском холме колеблются между вялой поддержкой и откровенными призывами отказаться от участия в выборах, и эти призывы находят отклик у некоторых из самых богатых доноров партии.

Казус на саммите НАТО

В четверг вечером он столкнулся с новым испытанием на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Еще до того, как все началось, г-н Байден неудачно представил президента Украины Владимира Зеленского, сказав: "Дамы и господа, президент Путин", однако быстро взял себя в руки.

Байден встретился с Зеленским на полях саммита НАТО и объявил о новом пакете помощи для Украины

В дальнейшем Байден продемонстрировал владение вопросами внешней политики, хотя говорил медленно и временами путался. Законодатели и помощники в Конгрессе заявили, что это было достаточно сильное выступление, чтобы удержать дамбу от прорыва массовыми призывами к Байдену отойти в сторону, но с достаточным количеством ошибок, чтобы продлить беспокойство на Капитолийском холме.

Дополнение

Люди, наиболее близкие к президенту, группа, в которую входят некоторые из его советников, проработавших дольше всех, и члены его семьи, остаются непреклонными в том, что г-н Байден останется в предвыборной гонке. Разговоры о выходе президента из предвыборной гонки велись за пределами этой небольшой орбиты, но затрагивали некоторых из его самых преданных союзников.

Демократы в Сенате выразили свою обеспокоенность по поводу возможности избрания г-на Байдена на двухчасовой встрече за обедом в четверг с высокопоставленными чиновниками.

Байден обещает остаться в предвыборной гонке, на фоне упоминаний о путине и Трампе в оговорках о Зеленском и Харрис