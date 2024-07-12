Президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре. На пресс-конференции Байден ошибочно назвал Камалу Харрис "вице-президентом Трампом", а перед этим ошибочно вспомнил о путине, представляя Президента Украины Владимира Зеленського, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Байден впервые общался с журналистами после дебатов с Трампом.

"В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, - сказал Байден. - Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах".

"Я участвую в президентской гонке не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело. Все станет намного лучше, если меня переизберут", - сказал он, отвечая на вопрос о призывах выйти из предвыборной гонки.

Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь - он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа, пишет издание.

"Америка не может отступать перед миром, мы должны вести его за собой", - это, как указывает издание, был явный упрек в адрес политики "Америка прежде всего" Трампа.

"Я победил его однажды и намерен победить его снова", - сказал Байден.

Пресс-конференция Байдена продолжалась почти час. Журналисты долго и упорно расспрашивали президента о предвыборных планах и состоянии здоровья. Байден сам называл имена корреспондентов, зачитывая их из блокнота перед собой, после чего они задавали вопросы. Такая практика не является необычной, отмечает CNN, поскольку подобный формат помогает избежать криков и хаоса, которые часто случаются на таких мероприятиях. Всего президент ответил на 19 вопросов от представителей 10 СМИ.

Отвечая на первый вопрос о том, готова ли вице-президент Камала Харрис в случае необходимости заменить его в качестве кандидата, Байден оговорился и сказал: "Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом".

За этот ляп тут же ухватился Дональд Трамп, опубликовав видеоролик в своей соцсети Truth Social. "Отличная работа, Джо!" - написал он.

В целом, как отмечают корреспонденты, на пресс-конференции Байден выглядел уверенным, спокойным и много улыбался.

Но его оговорка про Харрис была не первой за день.

Незадолго до пресс-конференции на церемонии с участием лидеров стран НАТО Байден снова оговорился. "Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент путин", - сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал: "Президент путин? Он [Зеленский] победит президента путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента путина, что мы должны беспокоиться об этом".

"Я лучше", - пошутил стоящий рядом Зеленский. "Ты чертовски лучше", - сказал Байден.

Как отмечает издание, пресс-конференция Джо Байдена стала для него самым большим испытанием после неудачных дебатов с Дональдом Трампом в конце июня, которые вызвали нынешний кризис и многочисленные призывы выйти из предвыборной гонки.

Все это время президент настойчиво и последовательно заявлял о решимости участвовать в президентских выборах и победить Дональда Трампа.

Демократ и член Палаты представителей от Иллинойса Брэд Шнайдер, который ранее призвал Байдена выйти из гонки, сказал, что пресс-конференция не изменила его позиции.

"Я думаю, что президент отлично справился со своей работой. Он продемонстрировал владение вопросами - как внутренней, так и внешней политики. […] Но дело в том, что, как уже было сказано, мы не можем допустить ситуации, когда каждый день задерживаем дыхание. Будь то пресс-конференция, дебаты или митинг", - сказал Шнайдер в интервью CNN.

Лидеры демпартии обеспокоены и призывают Байдена "предоставить доказательства" способности победить Трампа

В четверг NYT написала со ссылкой на источники, что некоторые советники Байдена якобы обсуждают, как убедить его уйти в отставку. "Близкие союзники президента разрабатывают аргументы в пользу того, почему он должен завершить свою перевыборную кампанию, хотя неясно, дошли ли эти обсуждения до самого президента", - отмечает издание.

В Белом доме эту информацию отрицают. "Это однозначно неправда. Команда президента твердо стоит на его стороне", - заявил New York Times пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.