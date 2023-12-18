Дания выделяет до 264 млн долл. на инициативу Швеции по поставке Украине БМП CV90

Дания выделила 1,8 миллиарда датских крон (около 264 млн долл.) для помощи в финансировании шведской инициативы по предоставлению Украине боевых машин пехоты CV90. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение министерства обороны Дании.

Детали

Сообщается, что вместе с правительством Швеции правительство Дании решило софинансировать уже начатую помощь, а также начать производство дополнительных боевых машин пехоты CV90. Кроме БМП CV90, помощь также включает запасные части, боеприпасы и многолетнее соглашение о техническом обслуживании, чтобы транспортные средства могли иметь материально-техническую поддержку после доставки.

"Боевые машины пехоты CV90 очень востребованы в Украине, поэтому правительство выделило 1,8 миллиарда датских крон (около 263,6 миллиона долларов - ред.) в 2023 году..." - говорится в сообщении.

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"Дания и Швеция имеют образцовое оборонное сотрудничество, как на двусторонней основе, так и под эгидой НАТО, NORDEFCO и ЕС, что имеет большое значение для безопасности обеих наций. Нынешнее двустороннее соглашение является важным вкладом в наши общие амбиции продолжать поддерживать борьбу Украины за свободу. Поэтому мы объединяем усилия, чтобы передать боевые машины пехоты шведского производства, которые Украина попросила использовать в оборонительной борьбе против России", - заявил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Сообщается также, что Швеция уже передала 50 единиц CV90 Украине.

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