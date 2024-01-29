CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США
Киев • УНН
Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки беспилотника на американскую базу. Большинство солдат получили черепно-мозговые травмы, и их количество может возрасти.
Восемь американских военнослужащих эвакуировали из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки на базу США на Ближнем Востоке. Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.
Детали
Количество военных, кому может быть нужна помощь, может увеличиться. Большинство военных получили черепно-мозговые травмы.
Контекст
Ранее телеканал сообщал о том, что более 30 американских военнослужащих получили ранения в результате атаки на базу США.
Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". Как уточнило Центральное командование Вооруженных сил США, пострадали 25 военнослужащих.
Глава Пентагона сделал заявление относительно атаки на военных США вблизи границы Иордании и Сирии28 январь 2024, 22:23 • 12137 просмотров
CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США
Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки беспилотника на американскую базу. Большинство солдат получили черепно-мозговые травмы, и их количество может возрасти.
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