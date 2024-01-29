CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  157459 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  230943 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  229916 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  216402 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  249349 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  241829 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  208873 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  209130 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  208968 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173049 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США

CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 01:47  •  2799 просмотра

Read in English

Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки беспилотника на американскую базу. Большинство солдат получили черепно-мозговые травмы, и их количество может возрасти.

Восемь американских военнослужащих эвакуировали из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки на базу США на Ближнем Востоке. Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

Детали

Количество военных, кому может быть нужна помощь, может увеличиться. Большинство военных получили черепно-мозговые травмы.

Контекст

Ранее телеканал сообщал о том, что более 30 американских военнослужащих получили ранения в результате атаки на базу США.

Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на американские силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". Как уточнило Центральное командование Вооруженных сил США, пострадали 25 военнослужащих.

Глава Пентагона сделал заявление относительно атаки на военных США вблизи границы Иордании и Сирии28 январь 2024, 22:23 • 12137 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
CNN: з Йорданії після атаки на американську базу евакуювали 8 військових США
CNN: 8 US troops evacuated from Jordan after attack on US base
Новости по теме

CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США

Восемь американских военнослужащих были эвакуированы из Иордании для оказания медицинской помощи после атаки беспилотника на американскую базу. Большинство солдат получили черепно-мозговые травмы, и их количество может возрасти.

Новости Мира •   •  2799 просмотра
CNN: из Иордании после атаки на американскую базу эвакуировали 8 военных США

В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

В Сеуле внедорожник врезался в пост охраны перед посольством России, серьезно травмировав дежурного полицейского. Причины аварии выясняются.

Новости Мира •   •  3450 просмотра
В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства РФ

Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что война в Украине не имеет военного решения и пришло время начать мирные переговоры с участием лидеров Украины, России, ЕС и США. Это после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что жизнь в Киеве "абсолютно нормальная", несмотря на недавние российские ракетные удары.

Война •   •  9130 просмотра
Министр обороны Словакии заговорил о мирных переговорах между Киевом и Москвой

За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

За вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле в воскресенье были задержаны двое иностранных граждан, гражданин России и гражданин Таджикистана. Всего в рамках расследования нападения были задержаны 47 человек.

Новости Мира •   •  6629 просмотра
За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США

Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать, имеют ли некоторые про-палестинские протесты в США связь с Россией или российское финансирование. Она считает, что Путин может стоять за некоторыми протестами с призывами к прекращению огня в Газе.

Новости Мира •   •  6874 просмотра
Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США

Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems начал поставки в Украину 100 беспилотников Trinity различных моделей, которые помогут украинским военным разведывать вражеские позиции. Компания передает беспилотники стоимостью сотни тысяч долларов.

Война •   •  11006 просмотра
Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity

ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов

Российские оккупанты в Мелитополе наградили местных деятелей культуры, в частности работников музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов, полиэтиленовыми пакетами с сувенирами и грамотами в рамке. Такое внимание направлено на продвижение российской культуры и мобилизацию поддержки правящей партии России.

Общество •   •  12399 просмотра
ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов

Правительство Великобритании запретит одноразовые вейпы, чтобы предотвратить их использование детьми

Правительство Великобритании планирует запретить продажу одноразовых вейпов и подтверждает намерения ввести закон, запрещающий людям, рожденным после 1 января 2009 года, покупать табачные изделия. Это имеет целью предотвратить никотиновую зависимость у молодых поколений, сделав вейпы менее привлекательными для детей с помощью ограничений на вкусы, упаковку и выкладку в магазинах.

Здоровье •   •  8880 просмотра
Правительство Великобритании запретит одноразовые вейпы, чтобы предотвратить их использование детьми

Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot

Словакия ведет переговоры с Соединенными Штатами о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты своего воздушного пространства. Министр обороны Словакии объявил о переговорах и планах получить скидку на оружие.

Война •   •  12324 просмотра
Словакия ведет переговоры с США о покупке систем ПВО Patriot

The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие

ХАМАС использовал израильское оружие и неразорвавшиеся боеприпасы, собранные в Газе, для совершения атак против Израиля 7 октября, согласно недавнему сообщению New York Times со ссылкой на израильские источники. Это оружие изначально было передано или использовалось израильскими военными.

Война •   •  13375 просмотра
The New York Times: ХАМАС во время нападения 7 октября использовал израильское оружие