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CNN: з Йорданії після атаки на американську базу евакуювали 8 військових США

CNN: з Йорданії після атаки на американську базу евакуювали 8 військових США

Київ • УНН

 • 24251 перегляди

Вісім американських військовослужбовців були евакуйовані з Йорданії для надання медичної допомоги після атаки безпілотника на американську базу. Більшість солдатів отримали черепно-мозкові травми, і їхня кількість може зрости.

Восьмеро американських військовослужбовців евакуювали з Йорданії для надання медичної допомоги після атаки на базу США на Близькому Сході. Про це пише CNN із посиланням на американського чиновника, передає УНН.

Деталі

Кількість військових, кому може бути потрібна допомога, може збільшитися. Більшість військових отримала черепно-мозкові травми.

Контекст

Раніше телеканал повідомляв про те, що понад 30 американських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок атаки на базу США.

Пресслужба Білого дому опублікувала заяву президента США Джо Байдена, в якій вказувалося, що 27 січня "троє американських військовослужбовців було вбито, багато поранено в результаті атаки безпілотного літального апарату" на американські сили, "дислоковані на північному сході Йорданії поблизу кордону з Сирією". Як уточнило Центральне командування Збройних сил США, постраждали 25 військовослужбовців.

Голова Пентагону зробив заяву щодо атаки на військових США поблизу кордону Йорданії та Сирії29.01.24, 00:23 • 28223 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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