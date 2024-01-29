CNN: з Йорданії після атаки на американську базу евакуювали 8 військових США

Восьмеро американських військовослужбовців евакуювали з Йорданії для надання медичної допомоги після атаки на базу США на Близькому Сході. Про це пише CNN із посиланням на американського чиновника, передає УНН.

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Кількість військових, кому може бути потрібна допомога, може збільшитися. Більшість військових отримала черепно-мозкові травми.

Контекст

Раніше телеканал повідомляв про те, що понад 30 американських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок атаки на базу США.

Пресслужба Білого дому опублікувала заяву президента США Джо Байдена, в якій вказувалося, що 27 січня "троє американських військовослужбовців було вбито, багато поранено в результаті атаки безпілотного літального апарату" на американські сили, "дислоковані на північному сході Йорданії поблизу кордону з Сирією". Як уточнило Центральне командування Збройних сил США, постраждали 25 військовослужбовців.

Голова Пентагону зробив заяву щодо атаки на військових США поблизу кордону Йорданії та Сирії