Четверть населения ОТО в Украине работает в образовательной сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине 25% трудоспособного населения в объединенных территориальных общинах (ОТО) работают в сфере образования. Об этом сказала в среду на конференции Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает корреспондент УНН.
"Так, 25% трудоспособного населения работает в системе образования и платит, кстати, налоги так же на местный уровень", - отметила министр.
По ее словам, около 30% всего населения Украины привлечены непосредственно к получению образовательных услуг.
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Также по ее словам, не менее 45% расходного бюджета инвестируется непосредственно в образование.
Как сообщал УНН, вузы будут вынуждены подтверждать статус национального.