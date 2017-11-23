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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 26538 просмотра

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06:59 • 40392 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Четверть населения ОТО в Украине работает в образовательной сфере

Четверть населения ОТО в Украине работает в образовательной сфере

Киев  •  УНН

 • 13871 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине 25% трудоспособного населения в объединенных территориальных общинах (ОТО) работают в сфере образования. Об этом сказала в среду на конференции Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает корреспондент УНН.

"Так, 25% трудоспособного населения работает в системе образования и платит, кстати, налоги так же на местный уровень", - отметила министр.

По ее словам, около 30% всего населения Украины привлечены непосредственно к получению образовательных услуг.

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Также по ее словам, не менее 45% расходного бюджета инвестируется непосредственно в образование.

Как сообщал УНН, вузы будут вынуждены подтверждать статус национального.

Украинские Национальные Новости

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