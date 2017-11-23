Чверть населення ОТГ в Україні працює в освітній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні 25% працездатного населення в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) працюють у сфері освіти.Про це сказала у середу на конференції Міністр освіти й науки України Лілія Гриневич, повідомляє кореспондент УНН.
"Так, 25 % працездатного населення працює в системі освіти і сплачує, до речі, податки так само на місцевий рівень", - зазначила міністр.
За її словами, близько 30 % всього населення України залученні безпосередньо до отримання освітніх послуг.
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Також за її словами, щонайменше 45% видаткового бюджету інвестується безпосередньо в освіту.
Як повідомляв УНН, виші будуть змушені підтверджувати статус національного.