Чверть населення ОТГ в Україні працює в освітній сфері

"Так, 25 % працездатного населення працює в системі освіти і сплачує, до речі, податки так само на місцевий рівень", - зазначила міністр.

За її словами, близько 30 % всього населення України залученні безпосередньо до отримання освітніх послуг.

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Також за її словами, щонайменше 45% видаткового бюджету інвестується безпосередньо в освіту.



Як повідомляв УНН, виші будуть змушені підтверджувати статус національного.