Виші будуть змушені підтверджувати статус національного
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок та критерії надання вищому навчальному закладу статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МОН.
"Сьогодні статус національних мають 115 українських ВНЗ з 208. Прийнятою постановою ми визначаємо чіткі, сучасні критерії надання цього статусу, його підтвердження чи позбавлення незалежно від форми власності. Нагадаю, що це є однією з вимог закону "Про вищу освіту", – сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Таким чином, уточнили у прес-службі, відтепер усі Виші, що мають статус національних, повинні відповідати чітко визначеним критеріям та підтверджувати його кожні 7 років.
Крім того, у МОН роз’яснили, що пропозицію щодо позбавлення статусу Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти передаватиме до МОН.
До прикладу, як зауважили у відомстві, підставою для позбавлення може бути недостовірна інформація, надана ВНЗ для моніторингової справи або у відповідях на звернення під час громадського обговорення.
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