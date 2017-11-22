Вузы будут вынуждены подтверждать статус национального

"Сегодня статус национальных имеют 115 украинских вузов с 208. Принятым постановлением мы определяем четкие, современные критерии предоставления этого статуса, его подтверждение или лишения независимо от формы собственности. Напомню, что это является одним из требований закона "О высшем образовании", - сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Таким образом, уточнили в пресс-службе, теперь все Вузы, имеющие статус национальных, должны отвечать четко определенным критериям и подтверждать его каждые 7 лет.

Кроме того, в МОН объяснили, что предложение о лишении статуса Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования будет передавать в МОН.

К примеру, как отметили в ведомстве, основанием для лишения может быть недостоверная информация, предоставленная вузами для мониторингового дела или в ответах на обращения во время общественного обсуждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возросло количество желающих с оккупированных Донбасса и Крыма дистанционно учиться в Украине