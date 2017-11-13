Зросла кількість бажаючих з окупованих Донбасу та Криму дистанційно вчитись в Україні

Як поінформували у прес-службі МОН, за статистикою департаментів освіти Донецької та Луганської областей, кількість дітей з тимчасово непідконтрольних територій Донбасу, які навчаються дистанційно/на екстернаті, зросла більш ніж на третину.

“У Луганській області з 487 учнів у 2015/2016 н.р. до 747 у 2016/2017н.р., у Донецькій області — з 1 651 до 2 238 учнів”, — уточнили у відомстві.

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Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець зазначив, що на даний час їхнє відомство працює над тим, щоб удосконалити систему дистанційної освіти в Україні та спрощену систему вступу до вишів і ПТНЗ через освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”.