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Зросла кількість бажаючих з окупованих Донбасу та Криму дистанційно вчитись в Україні

Київ • УНН

 • 7776 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Зросла кількість дітей з непідконтрольних територій Донбасу та Криму, які хочуть здобувати освіту в Україні дистанційно або на екстернаті. Такі дані були оприлюднені під час конференції “Створення міжнародної платформи для розширення доступу до якісної освіти громадянам, постраждалим від конфлікту”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства освіти і науки.

Як поінформували у прес-службі МОН, за статистикою департаментів освіти Донецької та Луганської областей, кількість дітей з тимчасово непідконтрольних територій Донбасу, які навчаються дистанційно/на екстернаті, зросла більш ніж на третину.

“У Луганській області з 487 учнів у 2015/2016 н.р. до 747 у 2016/2017н.р., у Донецькій області — з 1 651 до 2 238 учнів”, — уточнили у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” запрацювали в Україні

Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець зазначив, що на даний час їхнє відомство працює над тим, щоб удосконалити систему дистанційної освіти в Україні та спрощену систему вступу до вишів і ПТНЗ через освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”.

Українські Національні Новини

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