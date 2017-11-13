Возросло количество желающих с оккупированных Донбасса и Крыма дистанционно учиться в Украине

Как сообщили в пресс-службе МОН, по статистике департаментов образования Донецкой и Луганской областей, количество детей с временно неподконтрольных территорий Донбасса, обучающихся дистанционно / на экстернате, выросла более чем на треть.

"В Луганской области из 487 учащихся в 2015/2016 учебном году до 747 в 2016 / 2017, в Донецкой области - с 1651 до 2238 учеников", - уточнили в ведомстве.

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Первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец отметил, что в настоящее время их ведомство работает над тем, чтобы усовершенствовать систему дистанционного образования в Украине и упрощенную систему поступления в вузы и ПТУ через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".