Возросло количество желающих с оккупированных Донбасса и Крыма дистанционно учиться в Украине

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 32536 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 101552 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 89916 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101258 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101216 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 79606 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101490 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Возросло количество желающих с оккупированных Донбасса и Крыма дистанционно учиться в Украине

Возросло количество желающих с оккупированных Донбасса и Крыма дистанционно учиться в Украине

Киев  •  УНН

 • 7766 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Возросло количество детей с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, которые хотят получать образование в Украине дистанционно или на экстернате. Такие данные были обнародованы на конференции "Создание международной платформы для расширения доступа к качественному образованию гражданам, пострадавшим от конфликта", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства образования и науки.

Как сообщили в пресс-службе МОН, по статистике департаментов образования Донецкой и Луганской областей, количество детей с временно неподконтрольных территорий Донбасса, обучающихся дистанционно / на экстернате, выросла более чем на треть.

"В Луганской области из 487 учащихся в 2015/2016 учебном году до 747 в 2016 / 2017, в Донецкой области - с 1651 до 2238 учеников", - уточнили в ведомстве.

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Первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец отметил, что в настоящее время их ведомство работает над тем, чтобы усовершенствовать систему дистанционного образования в Украине и упрощенную систему поступления в вузы и ПТУ через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

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