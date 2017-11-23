В Україні вже створили 450 опорних шкіл

"На даний момент ми створили 450 опорних шкіл, з яких 134 знаходяться в об'єднаних територіальних громадах. Ці школи мають 900 філій, із них 263 в об'єднаних територіальних громадах. В цих школах вчиться 1800 дітей з особливими освітніми потребами. До цих шкіл доїжджає 723 шкільні автобуси", - зазначила міністр.

За її словами, це школи, які забезпечує Міністерство освіти України.

"Головне, що ці школи - це не просто визначені школи, в яких почали відвозити дітей. Це - школи, в які ми вкладаємо ресурси", - сказала Л.Гриневич.

Міністр також розповіла про цьогорічний бюджет українських опорних шкіл.

"Цього року було 500 млн гривень дано на закупівлю автобусів... 500 мільйонів гривень на придбання природничо-математичних кабінетів, 300 млн гривень тільки на потреби для ОТГ", - повідомила вона.

За словами Л.Гриневич, на сьогодні для таких шкіл було виділено 209,5 млн грн для дітей з особливими освітніми потребами.

Як повідомляв УНН, виші будуть змушені підтверджувати статус національного.