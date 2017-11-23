В Украине уже создали 450 опорных школ

"На данный момент мы создали 450 опорных школ, из которых 134 находятся в объединенных территориальных общинах. Эти школы имеют 900 филиалов, из них 263 в объединенных территориальных общинах. В этих школах учится 1800 детей с особыми образовательными потребностями. К этим школам едут 723 школьные автобусы", - отметила министр.

По ее словам, это школы, которые обеспечивает Министерство образования Украины.

"Главное, что эти школы - это не просто определенные школы, в которых начали отвозить детей. Это - школы, в которые мы вкладываем ресурсы", - сказала Л.Гриневич.

Министр также рассказала о нынешнем бюджете украинских опорных школ.

"В этом году было 500 млн гривен дано на закупку автобусов... 500 млн гривен на приобретение естественно-математических кабинетов, 300 млн гривен только на нужды для ОТГ", - сообщила она.

По словам Л.Гриневич, на данный момент для таких школ было выделено 209,5 млн грн для детей с особыми образовательными потребностями.

Как сообщал УНН, вузы будут вынуждены подтверждать статус национального.