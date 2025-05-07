Чудо на Полтавщине: у Одарки и Грицика появился первый аистёнок
Киев • УНН
В Пирятинском нацпарке появился первый аистёнок у известной пары. Имя птенцу выбрал зритель из США, который сделал самый большой донат на ВСУ.
У известной пары украинских аистов Грицика и Одарки вылупился первый из пяти аистят. Об этом сообщили в Пирятинском Нацпарке, передает УНН.
Детали
Событие произошло 6 мая, в 23:16:55. Его появления ждали много людей, включая несколько сотен зрителей YouTube-канала национального парка.
Накануне обсуждалось имя для птенца. Но в связи с большим количеством озвученных имен, модераторы объявили предложение: зритель, который сделает самый большой донат на текущий сбор для Вооруженных сил Украины, будет выбирать имя для первого аистенка.
В итоге, зритель из США сделал самый большой перевод для ВСУ и выбрал интересное имя, предложив назвать первого аистенка Миннехаха.
Это имя, которое происходит из языка дакота и означает "вода, которая смеется" или "бурная вода". Оно стало известным благодаря поэме Генри Лонгфелло "Песнь о Гайавате", где Миннехаха, дочь вождя дакота, становится женой Гайаваты.
Аналогичное название имеет водопад в американском штате Миннесота. Она замерзает зимой, создавая впечатляющие ледовые формации.
Напомним
Аиста Одарку из Полтавщины покинул ее постоянный партнер птица Грицько. Несмотря на это она все же снесла пять яиц от нового любимого – Грицика.
Грицик и Одарка попеременно сидят на яйцах в свою "смену" и регулярно проветривают кладку, разрыхляют подстилку и переворачивают яйца, чтобы они равномерно прогревались.