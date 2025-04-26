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Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
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Лелеки Одарка та Грицик висиджують п’ять яєць, періодично рухаючи їх - дослідники пояснили навіщо

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Українські лелеки Грицик та Одарка висиджують п’ять яєць, постійно змінюючи одне одного. Птахи рухають яйця, щоб зародок знаходився вгорі й добре обігрівався тілом батьків.

Лелеки Одарка та Грицик висиджують п’ять яєць, періодично рухаючи їх - дослідники пояснили навіщо

Відомі українські лелеки Грицик та Одарка продовжують висиджувати п’ять яєць, постійно змінюючи одне одного через кілька годин. Також птахи рухають яйця, що має великий біологічний сенс. Про це розповіла на своїй Facebook-сторінці дослідниця птахів Ірина Саражинська, передає УНН.

Деталі

Як пише дослідниця, після появи в гнізді другого яйця лелеки почали насиджувати кладку щільніше, постійно змінюючи одне одного через кілька годин. Грицик та Одарка не тільки поперемінно сидять на яйцях у свою зміну, а й здійснюють характерні маніпуляції через певні проміжки часу: провітрюють кладку, розпушують підстилку, здійснюючи її дренаж дзьобом, перевертають та переміщують яйця, рухаючи їх.

Грицик та Одарка рухають яйця невипадково, адже в цьому є неабиякий біологічний сенс. Оскільки жовток із зародком білковими мотузочками (халазами) підвішений до полюсів, то обертання яйця сприяє тому, щоб зародок знаходився вгорі та добре обігрівався тілом батьків

- йдеться у дописі Ірини Саражинської.

"Халази діють подібно до пуповини у ссавців, їхня функція в яйці полягає в утримуванні жовтка на його позиції", - додала дослідниця.

Ірина Саражинська пояснила, якщо лелеки порухали яйце, то обернувся й жовток, покращилося надходження кисню, немає застою, зародок не прилипне до шкаралупи та буде максимально обігрітий насідною плямою, яка утворюється в птахів під час насиджування.

"Насідна пляма, або аптерія (від грец. ápteros – "без пір'я") – це ділянка на череві та нижній частині грудей, що з'являється внаслідок випадання пуху та частини оперення. У шкірі насідної плями збільшується капілярна сітка, тому її температура на 1-2°C вища, ніж на інших ділянках шкіри, що сприяє кращому обігріванню яєць під час інкубації", - підсумувала дослідниця.

Нагадаємо

Лелека Одарка з Полтавщини знесла третє яйце, попри те, що її партнер Грицько покинув її. Науковці сподіваються на повернення Грицька, але в гнізді з Одаркою вже інший птах.

На Київщині врятували лелеку, що заплуталась у мотузці на висоті19.04.25, 18:27 • 9492 перегляди

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