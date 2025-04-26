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Аисты Одарка и Грицик высиживают пять яиц, периодически двигая их - исследователи объяснили зачем

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Украинские аисты Грицик и Одарка высиживают пять яиц, постоянно сменяя друг друга. Птицы двигают яйца, чтобы зародыш находился вверху и хорошо обогревался телом родителей.

Аисты Одарка и Грицик высиживают пять яиц, периодически двигая их - исследователи объяснили зачем

Известные украинские аисты Грицик и Одарка продолжают высиживать пять яиц, постоянно сменяя друг друга через несколько часов. Также птицы двигают яйца, что имеет большой биологический смысл. Об этом рассказала на своей Facebook-странице исследовательница птиц Ирина Саражинская, передает УНН.

Детали

Как пишет исследовательница, после появления в гнезде второго яйца аисты начали насиживать кладку плотнее, постоянно сменяя друг друга через несколько часов. Грицик и Одарка не только попеременно сидят на яйцах в свою смену, но и осуществляют характерные манипуляции через определенные промежутки времени: проветривают кладку, разрыхляют подстилку, осуществляя ее дренаж клювом, переворачивают и перемещают яйца, двигая их.

Грицик и Одарка двигают яйца неслучайно, ведь в этом есть большой биологический смысл. Поскольку желток с зародышем белковыми веревочками (халазами) подвешен к полюсам, то вращение яйца способствует тому, чтобы зародыш находился вверху и хорошо обогревался телом родителей

- говорится в заметке Ирины Саражинской.

"Халазы действуют подобно пуповине у млекопитающих, их функция в яйце заключается в удерживании желтка на его позиции", - добавила исследовательница.

Ирина Саражинская объяснила, если аисты подвигали яйцо, то обернулся и желток, улучшилось поступление кислорода, нет застоя, зародыш не прилипнет к скорлупе и будет максимально обогрет наседным пятном, которое образуется у птиц во время насиживания.

"Наседное пятно, или аптерия (от греч. ápteros – "без перьев") – это участок на животе и нижней части груди, который появляется в результате выпадения пуха и части оперения. В коже наседного пятна увеличивается капиллярная сетка, поэтому ее температура на 1-2°C выше, чем на других участках кожи, что способствует лучшему обогреву яиц во время инкубации", - подытожила исследовательница.

Напомним

Аист Одарка из Полтавщины снесла третье яйцо, несмотря на то, что ее партнер Грицько покинул ее. Ученые надеются на возвращение Грицька, но в гнезде с Одаркой уже другая птица.

В Киевской области спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте19.04.25, 18:27 • 9492 просмотра

Вита Зеленецкая

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