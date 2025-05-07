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Чудо на Полтавщині: в Одарки та Грицика з'явилося перше лелеченя

Київ • УНН

 • 4124 перегляди

У Пирятинському нацпарку з'явилося перше лелеченя у відомої пари. Ім'я пташеняті обрав глядач з США, який зробив найбільший донат на ЗСУ.

Чудо на Полтавщині: в Одарки та Грицика з'явилося перше лелеченя

У відомої пари українських лелек Грицика та Одарка вилупилося перше з п'яти леленчат. Про це повідомили у Пирятинському Нацпарку, передає УНН.

Деталі

Подія сталась 6 травня, о 23:16:55. На його появу чекали багато людей, включаючи кілька сотень глядачів YouTube-каналу національного парку.

Напередодні обговорювалось ім'я для пташеняти. Але  у зв'язку з великою кількістю озвучених імен, модератори оголосили пропозицію: глядач, який зробить найбільший донат на поточний збір для Збройних сил України, обиратиме ім'я для першого лелеченяти.

У підсумку, глядач з США зробив найбільший переказ для ЗСУ і обрав цікаве ім'я, запропонувавши назвати перше лелеченя Міннехаха.

Це ім'я, яке походить із мови дакота й означає "вода, що сміється" або "бурхлива вода". Воно стало відомим завдяки поемі Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату", де Міннехаха, дочка вождя дакота, стає дружиною Гайавати.

Аналогічну назву має водоспад у американському штаті Міннесоті. Вона замерзає взимку, створюючи вражаючі льодові формації.

Нагадаємо

Лелеку Одарку з Полтавщини покинув її постійний партнер птах Грицько. Попри це вона все ж знесла п'ять яєць від нового коханого – Грицика.

Грицик та Одарка поперемінно сидять на яйцях у свою "зміну" та регулярно провітрюють кладку, розпушують підстилку й перевертають яйця, аби вони рівномірно прогрівалися.

Альона Уткіна

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