Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Чем чаще бизнес будет иметь проблемы с налоговой службой, тем больше он будет искать теневые пути для работы. Выходом из этой ситуации может стать полная перезагрузка ГНС, считает экономист Олег Гетман, передает УНН.

Детали

Европейская Бизнес Ассоциация зафиксировала существенный рост за последний год количество жалоб представителей украинского бизнеса на действия налоговой службы.

Экономист Олег Гетман связывает такую тенденцию с тем, что в 2023 году были изменены критерии блокировки налоговых накладных и частично снят мораторий на налоговые проверки. По его словам, в течение 2020-2021 годов в месяц блокировали примерно 0,3% налоговых накладных и это касалось около 7-8 тысяч компаний, в течение 2023 года и сейчас блокируется 1% накладных и с этим сталкиваются где-то 25 тысяч компаний ежемесячно.

Чем не комфортнее работать бизнесу, тем меньше он будет работать вообще на общей системе, тем больше он будет прибегать к дроблению и применению упрощенной системы, чтобы вообще не видеть налоговиков, тем больше он будет пользоваться различными теневыми схемами, чтобы опять же не видеть налоговиков. Также он будет вынужден решать вопросы определенным коррупционным способом, когда, например, налоговые блокируются и комиссия упорно даже через все пакеты документов не хочет их разблокировать. Они (представители бизнеса - ред.) вынуждены давать до 1-1,5% процентов от суммы определенным чиновникам для разблокирования накладных - говорит эксперт.

Гетман отметил, что таких фактов зафиксировано уже множество. По его мнению, решением проблем бизнеса с налоговой службой может стать полная перезагрузка ГНС. Уже даже разработан соответствующий законопроект.

"Международники должны избрать руководство решающим голосом, затем полная переаттестация всех кадров с комиссией добропорядочности, с раскрытием информации об этих кадрах. То есть полностью по принципам НАБУ эту коррумпированную налоговую нужно перезагрузить. Но, к сожалению, сопротивление огромное и законопроект год лежит без движения", - добавил экономист.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощник Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.