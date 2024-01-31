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Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання скарг від підприємців на дії податкової

Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання скарг від підприємців на дії податкової

Київ • УНН

 • 182546 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація зафіксувала збільшення кількості скарг від підприємців на необґрунтовані інформаційні запити та блокування податкових накладних з боку податкових органів.

Європейська Бізнес Асоціація, яка регулярно проводить оцінку Податкового індексу, фіксує, що за останній рік суттєво зросла кількість скарг представників українського бізнесу необґрунтовані інформаційні запити та штучне блокування податкових накладних. Про це йдеться у відповіді Асоціації на запит УНН.

В ЄБА повідомили, що у 2023 році значення Податкового індексу склало 2,85 балів з 5-ти можливих, за оцінками податкових експертів Асоціації. Два роки тому індекс вперше за всю історію дослідження з 2011 року отримав нейтральне значення (3,01 балів), втім за останні два роки він дещо знизився. Наразі індекс перебуває у негативній площині.

Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів, а саме якість податкового законодавства; обтяжливість/легкість адміністрування податків; фіскальний тиск; якість податкового обслуговування. Цьогоріч найнижчу оцінку серед складників індексу отримала якість податкового законодавства. Найбільший негативний вплив на якість законодавства, на думку респондентів, мають постійні зміни, протиріччя і неоднозначні положення та його складність. Найвищу оцінку отримав фактор рівня фіскального тиску, хоча при цьому бізнес повідомляє про збільшення фіскального тиску порівняно з минулим роком. Схожа динаміка в оцінці компонентів індексу спостерігається протягом двох останніх років

- пояснили в ЄБА.

ФОПи визначились: найбільш негативний вплив на розвиток підприємництва в Україні чинить Данило Гетманцев 20.12.23, 19:09 • 36365 переглядiв

Серед проявів фіскального тиску в останній хвилі опитування бізнес виділив необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами – про це повідомили 64% опитаних.

"До того ж, за останній рік суттєво зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити та штучне блокування податкових накладних", - повідомили в Асоціації.

Лише в жовтні податкова заблокувала понад 5 млрд обігових коштів шляхом зупинки реєстрації накладних20.12.23, 14:55 • 147524 перегляди

У 2023 році компанії найчастіше скаржились на блокування ПДВ накладних, зокрема, про цю проблему повідомили 52% учасників опитування. Серед інших труднощів – недотриманням строків валютного контролю по ЗЕД та застосування пені, проблеми з отриманням відшкодування ПДВ, а також порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, в сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного палива, РРО/ПРРО). Втім, як уточнили в ЄБА, ці труднощі були притаманні меншості компаній.

В Асоціації зауважують, що така сфера, як податки, має суттєвий вплив на інвестиційний клімат країни.

"Для інвестора важливий не тільки рівень податків, але й зрозумілість, простота їх адміністрування, робота у правовому полі, вчасне інформування про будь-які зміни. Саме тому ми прагнемо не тільки внести необхідні зміни та покращення у законодавство, але й зробити податкову систему більш дружньою для бізнесу, допомогти розбудувати прозору комунікацію та взаємодію. Щоб бізнес міг зосередитись на своїй роботі та розвитку, а не витрачав зусилля та час через бюрократію чи неправомірні дії державних органів", - наголосили в ЄБА.

В Асоціації додали, що щороку готують та оновлюють рекомендації бізнесу щодо покращення законодавства та регуляторного поля, зокрема важлива роль відводиться і податковим питанням. Зокрема, мова йде про пропозиції законодавчих змін в сфері оподаткування доходів фізичних осіб, пропозиції заходів задля уникнення подвійного оподаткування доходів українських громадян, пропозиції уточнення податкового законодавства України щодо застосування правил про контрольовані іноземні компанії, вдосконалення функціонування Єдиного реєстру податкових накладних, деякі питання оподаткування благодійної допомоги підприємств, окремі питання штрафних санкцій та багато іншого.

Нагадаємо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказується у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнеса навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічник Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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