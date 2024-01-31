Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Европейская Бизнес Ассоциация, которая регулярно проводит оценку Налогового индекса, фиксирует, что за последний год существенно возросло количество жалоб представителей украинского бизнеса на необоснованные информационные запросы и искусственное блокирование налоговых накладных. Об этом говорится в ответе Ассоциации на запрос УНН.

В ЕБА сообщили, что в 2023 году значение Налогового индекса составило 2,85 баллов из 5-ти возможных, по оценкам налоговых экспертов Ассоциации. Два года назад индекс впервые за всю историю исследования с 2011 года получил нейтральное значение (3,01 баллов), впрочем, за последние два года он несколько снизился. Сейчас индекс находится в отрицательной плоскости.

Индекс состоит из четырех равнозначных компонентов, а именно качество налогового законодательства; обременительность/легкость администрирования налогов; фискальное давление; качество налогового обслуживания. В этом году самую низкую оценку среди составляющих индекса получило качество налогового законодательства. Наибольшее негативное влияние на качество законодательства, по мнению респондентов, имеют постоянные изменения, противоречия и неоднозначные положения и его сложность. Самую высокую оценку получил фактор уровня фискального давления, хотя при этом бизнес сообщает об увеличении фискального давления по сравнению с прошлым годом. Похожая динамика в оценке компонентов индекса наблюдается в течение двух последних лет - объяснили в ЕБА.

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Среди проявлений фискального давления в последней волне опроса бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами - об этом сообщили 64% опрошенных.

"К тому же, за последний год существенно возросло количество жалоб на необоснованные информационные запросы и искусственное блокирование налоговых накладных", - сообщили в Ассоциации.

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В 2023 году компании чаще всего жаловались на блокировку НДС накладных, в частности, об этой проблеме сообщили 52% участников опроса. Среди других трудностей - несоблюдение сроков валютного контроля по ВЭД и применение пени, проблемы с получением возмещения НДС, а также нарушения со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного топлива, РРО/ПРРО). Впрочем, как уточнили в ЕБА, эти трудности были присущи меньшинству компаний.

В Ассоциации отмечают, что такая сфера, как налоги, имеет существенное влияние на инвестиционный климат страны.

"Для инвестора важен не только уровень налогов, но и понятность, простота их администрирования, работа в правовом поле, своевременное информирование о любых изменениях. Именно поэтому мы стремимся не только внести необходимые изменения и улучшения в законодательство, но и сделать налоговую систему более дружественной для бизнеса, помочь построить прозрачную коммуникацию и взаимодействие. Чтобы бизнес мог сосредоточиться на своей работе и развитии, а не тратил усилия и время из-за бюрократии или неправомерных действий государственных органов", - отметили в ЕБА.

В Ассоциации добавили, что ежегодно готовят и обновляют рекомендации бизнеса по улучшению законодательства и регуляторного поля, в частности важная роль отводится и налоговым вопросам. В частности, речь идет о предложениях законодательных изменений в сфере налогообложения доходов физических лиц, предложениях мер во избежание двойного налогообложения доходов украинских граждан, предложениях уточнения налогового законодательства Украины по применению правил о контролируемых иностранных компаниях, совершенствовании функционирования Единого реестра налоговых накладных, некоторых вопросах налогообложения благотворительной помощи предприятий, отдельных вопросах штрафных санкций и многое другое.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощник Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.