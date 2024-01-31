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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  136900 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  151299 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  139335 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  134592 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  133371 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  129886 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29.01.24  •  149287 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Новости по теме

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Европейская Бизнес Ассоциация зафиксировала увеличение количества жалоб от предпринимателей на необоснованные информационные запросы и блокировку налоговых накладных со стороны налоговых органов.

Экономика •   •  84452 просмотра
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Президент Литвы предостерег Запад от возможной ловушки в случае переговоров с рф

Президент Литвы предупреждает, что мирные переговоры с россией на ее условиях могут снова загнать Запад в ловушку, позволив рф выиграть время и укрепить свои позиции.

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Президент Литвы предостерег Запад от возможной ловушки в случае переговоров с рф

Лапки в тепле: украинцы собрали более 2 миллионов гривен, чтобы согреть десятки тысяч бездомных животных

Украинцы собрали более 2 миллионов гривен, чтобы согреть десятки тысяч бездомных животных.

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Лапки в тепле: украинцы собрали более 2 миллионов гривен, чтобы согреть десятки тысяч бездомных животных

50-й обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали", Змеиного и Херсона

Среди освобожденных из плена много защитников Мариуполя, находившихся на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.

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50-й обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали", Змеиного и Херсона

ПС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог

Военно-воздушные силы Украины предупредили о ракете на Кривой Рог.

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ПС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог

Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске

Коллаборанта, который возглавлял фейковый департамент лесного хозяйства в оккупированном Купянске, приговорили к 9 годам лишения свободы за координацию бюджета и деятельности в поддержку российской оккупации.

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Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске

россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице

Пара, которая ехала на мотоцикле в Бериславе Херсонской области, получила ранения, когда российские беспилотники сбросили на них взрывчатку.

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россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице

"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена

Президент Украины Зеленский объявил о возвращении из плена 207 человек.

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"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена

Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части

Благодаря проверкам складов Министерство обороны предотвратило поставку военным более 362 тонн некачественных продуктов питания, заблокировав попытки доставить испорченные продукты в одну из воинских частей на востоке Украины.

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Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части

В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"

Палата лордов призывает правительство Великобритании ускорить перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов с замороженного банковского счета Романа Абрамовича, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", в Украину.

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В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"