Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Несмотря на определенные положительные сдвиги, в частности, в системе мониторинга оценки рисков, налоговые вопросы остаются в лидерах среди жалоб со стороны бизнеса. Об этом говорится в ответе Совета бизнес - омбудсмена по запросу УНН.

Детали

В Совете отмечают важность принятия Кабмином в июне этого года постановления, которое ввело процедуру обжалования решений относительно рискованности и неучета таблиц данных. Кроме того, в СБО отмечают, что был учтен ряд рекомендаций, которые подавались Советом на основании собственного расследования по ситуации с системой мониторинга оценки рисков. В частности:

введение административного обжалования решений о рискованности плательщика и отказов в учете таблиц данных;

улучшение функций анализа и прогнозирования по изменению законодательства; - активной вовлеченности ВРУ для решения проблем;

ограничение периода операций в НН/РК для рассмотрения вопроса рискованности плательщика (180 дней);



расширение перечня показателей положительной налоговой истории (введено с 9 декабря 2023 года);



доступности данных о ключевых показателях (введение профиля плательщика) (частично введено).



Тем не менее, как указывают в СБО, неутешительной тенденцией стало то, что только в октябре 2023 года государство заблокировало 5,1 млрд грн. оборотных средств компаний путем приостановления регистрации накладных. И тенденция к росту в этом вопросе сохраняется уже третий месяц подряд. Такие данные Совет приводит исходя из отчетности Государственной налоговой службы.

"Также на практике решения налоговиков относительно "рисковости" компаний и блокировки накладных часто не имеют достаточного основания. Также Совет все еще наблюдает случаи, когда налоговая неоднократно (иногда и по шесть раз) подает апелляционные жалобы на судебные решения, вступившие в законную силу. Совет внимательно будет наблюдать, помогут ли введенные с 9 декабря 2023 года изменения в Порядок №1165 существенно починить работу системы СМКОР, поскольку до недавнего времени ситуация все еще была неприемлемой для бизнеса", - отметили в СБО.

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Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в недавнем интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощник Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.