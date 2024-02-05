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Щоб покращити стосунки бізнесу з податковою службою, потрібно повністю її перезавантажити - експерт

Щоб покращити стосунки бізнесу з податковою службою, потрібно повністю її перезавантажити - експерт

Київ • УНН

 • 189936 перегляди

Експерт вважає, що для покращення відносин бізнесу з податковою службою в Україні, Державна податкова служба повинна пройти повне перезавантаження відповідно до антикорупційних принципів, щоб вирішити проблему блокування податкових накладних та корупції.

Чим частіше бізнес матиме проблем з податковою службою, тим більше він буде шукати тіньові шляхи для роботи. Виходом з цієї ситуації може стати повне перезавантаження ДПС, вважає економіст Олег Гетман, передає УНН

Деталі

Європейська Бізнес Асоціація зафіксувала суттєве зростання за останній рік кількість скарг представників українського бізнесу дії податкової служби. 

Економіст Олег Гетман пов’язує таку тенденцію з тим, що у 2023 році були змінені критерії блокування податкових накладних та частково знятий мораторій на податкові перевірки. За його словами, протягом 2020-2021 років на місяць блокували приблизно 0,3% податкових накладних і це стосувалось близько 7-8 тисяч компаній, протягом 2023 року і зараз блокується 1% накладних і з цим стикаються десь 25 тисяч компаній щомісяця.

Чим не комфортніше працювати бізнесу, тим менше від буде працювати взагалі на загальній системі, тим більше він буде вдаватися до дроблення і застосування спрощеної системи, щоб взагалі не бачити податківців, тим більше він буде користуватися різними тіньовими схемами, щоб знов таки не бачити податківців. Також він буде вимушений вирішувати питання у певний корупційний спосіб, коли, наприклад, податкові блокуються і комісія вперто навіть через всі пакети документів не хоче їх розблоковувати. Вони (представники бізнесу – ред.) вимушені давати до 1-1,5% відсотків від суми  певним посадовцям для розблокування накладних

- каже експерт.

Гетман зазначив, що таких фактів зафіксовано вже безліч. На його думку, вирішенням проблем бізнесу з податковою службою може стати повне перезавантаження ДПС. Вже навіть розроблено відповідний законопроєкт.

"Міжнародники мають обрати керівництво вирішальним голосом, потім повна переатестація всіх кадрів з комісією доброчесності, з розкриттям інформації про ці кадри. Тобто повністю за принципами НАБУ цю корумповану податкову потрібно перезавантажити. Але, на жаль, супротив шалений і законопроєкт рік лежить без руху", - додав економіст.

Нагадаємо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказується у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнеса навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічник Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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