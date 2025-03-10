Что происходит с воздухом в Киеве: новые данные мониторинга
Киев • УНН
В Киеве зафиксирован низкий уровень загрязнения воздуха, радиационный фон в норме. Средний уровень загрязнения наблюдается только на трех улицах города.
В Киеве на утро 10 марта уровень загрязненности воздуха низкий, радиационный фон - в норме, сообщили в понедельник в КГГА, пишет УНН.
По состоянию на 8:00 10 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиоактивный фон по всему городу в норме
По данным КГГА, средний уровень загрязненности фиксируют только на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на улицах Китаевская, Харьковское шоссе и Архитектора Вербицкого.
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