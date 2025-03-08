Украину ждут три теплых дня: воздух прогреется до +18°
Киев • УНН
В Украине в течение трех дней сохранится теплая погода до +18 градусов. На западе ожидается небольшой дождь 11 марта, в Закарпатье - умеренный.
В ближайшие три дня в Украине сохранится теплая погода - до +18°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшие три суток без осадков, только в западных областях 11 марта местами небольшой, днем на Закарпатье умеренный дождь
По данным синоптиков, температура ближайшей ночи от 3° тепла до 2° мороза, 10-11 марта 0-5° тепла; днем 13-18°, на побережье морей 7-12° тепла.
Три температурных рекорда за один день: Киев бьет исторические показатели07.03.25, 11:44 • 20777 просмотров