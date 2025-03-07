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Три температурных рекорда за один день: Киев бьет исторические показатели

Киев • УНН

 • 20777 просмотра

В Киеве 6 марта зафиксировано три температурных рекорда - минимальной, максимальной и среднесуточной температуры. Показатели превысили предыдущие рекорды на 1,8-2,5 градуса.

Три температурных рекорда за один день: Киев бьет исторические показатели

В Киеве 6 марта было зафиксировано три рекорда температуры воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным метеорологов, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 7,9°С, что на 2,2 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2020 года, а максимальная температура воздуха после полудня достигла 19,2 – это на 1,8 градуса выше, чем в 1995 году.

Также отмечается, что среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 11,9, что превысило предыдущий рекордный показатель 1995 года на 2,5 градуса, а климатическую норму – на 11,3 градуса. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 24 апреля.

По данным The Guardian, 2024 год установит новый температурный рекорд за всю историю наблюдений09.12.24, 09:18 • 16369 просмотров

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