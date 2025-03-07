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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Три температурні рекорди за один день: Київ б'є історичні показники

Київ • УНН

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У Києві 6 березня зафіксовано три температурні рекорди - мінімальної, максимальної та середньодобової температури. Показники перевищили попередні рекорди на 1,8-2,5 градуса.

Три температурні рекорди за один день: Київ б'є історичні показники

У Києві 6 березня було зафіксовано три рекорди температури повітря. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

За даними метеорологів, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2 градуса вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року, а максимальна температура повітря після полудня досягла 19,2 – це на 1,8 градуса вище ніж у 1995 році.

Також зазначається, що середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 11,9, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 2,5 градуса, а кліматичну норму – на 11,3 градуса. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 24 квітня.

2024 рік встановить новий температурний рекорд за всю історію спостережень - The Guardian09.12.24, 09:18 • 16369 переглядiв

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