По данным The Guardian, 2024 год установит новый температурный рекорд за всю историю наблюдений

2024 год, как показывают данные, почти наверняка станет самым жарким за всю историю наблюдений. Он также станет первым, когда средняя температура превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 С, что свидетельствует о дальнейшем обострении климатического кризиса. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Данные за ноябрь, полученные Службой изменения климата ЕС "Коперник" (C3S), показали, что средняя температура поверхности Земли в этом месяце была на 1,62 С выше уровня, который существовал до того, как массовое сжигание ископаемого топлива привело к глобальному потеплению. Учитывая, что сейчас доступны данные за 11 месяцев 2024 года, ученые заявили, что средняя температура за год, как ожидается, составит 1,60C, превысив рекорд, установленный в 2023 году - 1,48C.

Саманта Бёрджесс, заместитель директора C3S, сказала: "Теперь мы можем с полной уверенностью утверждать, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым календарным годом с температурой выше 1,5C. Это не означает, что Парижское соглашение было нарушено, но это означает, что амбициозные климатические меры являются более срочными, чем когда-либо".

Парижское климатическое соглашение обязывает 196 стран, которые его подписали, удерживать глобальное потепление на уровне ниже 1,5C, чтобы ограничить последствия климатических катастроф. Но этот показатель измеряется десятилетием или двумя, а не одним годом.

Однако вероятность того, что даже в долгосрочной перспективе удастся удержаться на уровне ниже 1,5C, кажется все более отдаленной, пишет The Guardian. Ожидается, что в 2024 году выбросы CO2 продолжат расти, несмотря на принятое в конце 2023 года глобальное обязательство "отказаться от ископаемого топлива".

Отмечается, что выбросы ископаемого топлива должны сократиться на 45% к 2030 году, чтобы был шанс ограничить потепление до 1,5 C. На недавнем климатическом саммите Cop29 не удалось достичь соглашения о том, как продвинуть переход от угля, нефти и газа.

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Усиление экстремальных погодных условий, вызванное климатическим кризисом, уже очевидно, отмечает The Guardian. По всему миру сейчас наблюдаются тепловые волны ранее невозможной интенсивности и частоты, а также свирепые штормы и сильнейшие наводнения.

Особенно сильные лесные пожары вспыхнули в Северной и Южной Америке в 2024 году, сообщила на прошлой неделе Служба мониторинга атмосферы ЕС Copernicus (Cams). Пожары, вызванные сильной засухой, затронули западную часть США, Канаду, леса Амазонки.

По данным исследовательского института страховой компании Swiss Re, экономический ущерб от экстремальных погодных условий растет. Ожидаемый экономический ущерб в 2024 году увеличился на 6% и составил 320 млрд долларов, что на 25% выше, чем в среднем за предыдущие 10 лет.

"Убытки, скорее всего, будут расти, поскольку изменение климата усиливает экстремальные погодные явления, а стоимость активов в зонах повышенного риска увеличивается из-за роста городов. Поэтому адаптация является ключевым фактором, а защитные меры, такие как дамбы, плотины и шлюзы, в 10 раз экономичнее восстановления", - заявили в Swiss Re.

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